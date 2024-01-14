ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях

Компанія OpenAI змінила правила використання своїх технологій, зокрема ChatGPT. З політики використання видалили заборону на застосування сервісів у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Intercept.

Як зазначає видання, до 10 січня 2024 року сторінка "Політики використання" OpenAI включала пряму заборону на "діяльність, яка має високий ризик фізичної шкоди, включаючи", зокрема, "розробку зброї" та "військові дії".

У новому варіанті загальна заборона на "військове та бойове" використання зникла.

Представник OpenAI Ніко Фелікс пояснив, що компанія "прагне створити набір універсальних принципів, які легко запам’ятати та застосувати, особливо тому, що їхні інструменти тепер використовуються у всьому світі звичайними користувачами, які тепер також може створювати GPT".

При цьому він відмовився уточнювати, чи розпливчаста заборона охоплює будь-яке використання у військових цілях.

"Будь-яке використання наших технологій, у тому числі військовими, для розробки або використання зброї, поранення інших чи знищення власності або участь у несанкціонованих діях, які порушують безпеку будь-якої служби чи системи заборонено", - зазначив представник компанії.

Що відомо про ChatGPT

Нагадаємо, компанія OpenAI презентувала ChatGPT 30 листопада 2022 року. Американська компанія відкрила доступ до мовної моделі штучного інтелекту у вигляді чат-бота для всіх бажаючих. ChatGPT запрацював в Україні у лютому 2023 року.

У жовтні 2023 року десктопною версією чат-бота або мобільним додатком користувалося 1,7 млрд осіб. Сайт open.ai став одним і найбільш відвідуваних у світі.

Більше про феномен ChatGPT і як він став причиною гучних скандалів - читайте у матеріалі РБК-Україна.