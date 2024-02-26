Научился вести разговоры на персональные темы. Microsoft обновил искусственный интеллект Copilot

Microsoft обновил свой искусственный интеллект Copilot. Теперь он может общаться с пользователем на персональные темы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Microsoft.
Microsoft объявила об внедрении функции Copilot GPT. Она
Также ИИ появится в мобильном приложении Microsoft 365 для Android и IOS.
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К слову, компания OpenAI разрешила использовать ChatGPT в военных целях
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