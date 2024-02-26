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Научился вести разговоры на персональные темы. Microsoft обновил искусственный интеллект Copilot

Фото: Microsoft обновил искусственный интеллект Copilot (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Microsoft обновил свой искусственный интеллект Copilot. Теперь он может общаться с пользователем на персональные темы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Microsoft.

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