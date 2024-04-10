Обучит миллионы человек: Microsoft инвестирует в ИИ почти 3 млрд долларов

В течение ближайших двух лет компания Microsoft намерена инвестировать в около 2,9 млрд долларов в развитие облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта в Японии.

Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Для Microsoft это будет крупнейшим вложением в японскую экономику за все время работы в стране. Помимо создания инфраструктуры американская корпорация намерена открыть в Токио научно-исследовательскую лабораторию, а также обучить разработке искусственного интеллекта не менее 3 млн человек. Заявление Microsoft о крупных инвестициях в Японии было сделано через несколько дней, после того как стало известно о планах OpenAI открыть в апреле в Токио свой третий зарубежный офис.