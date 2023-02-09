ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обучение военных в Беларуси снова продлено. Это уже будет 43-я неделя

Новина українською →
Беларусь, Россия, Четверг 09 февраля 2023 21:06
Обучение военных в Беларуси снова продлено. Это уже будет 43-я неделя Фото: в Беларуси снова продлены совместные учения с российскими военными (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Стало известно, что Вооруженные силы Беларуси и России продолжат обучение до 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Как сообщает канал "Беларускі Гаюн", об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. При этом 11-12 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрировано ВС РФ, продолжат работать без перерыва. Это полигоны "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

В целом продолжение тренировок на белорусских полигонах с 13 февраля выглядит следующим образом:

  • 227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) - до 18.02;
  • полигон "Гожский" 6 омбре. (Гродненский район) - до 17.02;
  • полигон "Брестский" 38 ед. (Брестский район) - до 18.02;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) - до 19.02;
  • 212-й аэродром "Неман" (Новогрудский район) - до 17.02;
  • 230-й гражданский военный полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) - до 20.02;
  • 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) - до 19.02;
  • полигон «Лепельский» 19 омбре. (Лепельский район) - до 19.02.

Обучение военных в Беларуси снова продлено. Это уже будет 43-я неделя

"Таким образом, мы видим следующее продолжение тренировок на неделю на белорусских полигонах, которые будут продолжаться непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений - 42 недели. ВС РБ совершенствуют навыки, становятся лучше подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - отмечают эксперты мониторинговой группы.

В начале февраля РБК-Украина сообщало, что в Беларуси снова продлили военные учения с РФ.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларусь российская армия перебросила свои новые подразделения для подготовки. Тем временем некоторые военные, прошедшие учения, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Российская Федерация
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов