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Навчання українських військових роботі з ППО Patriot розпочнеться вже цього місяця, - CNN

Фото: у Міноборони США розповіли про навчання військових ЗСУ роботі з ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

За даними міністерства оборони США, наприкінці січня Штати розпочнуть навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами заступниці помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії Лаури Купер, навчання займе "кілька місяців".

У четвер у Пентагоні виступили із заявою, що США розглядають можливість відправлення українських військових для навчання роботі з ракетною системою Patriot як до Штатів, так і до іншої країни, або ж це буде "поєднання того й іншого".

"Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території", - сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу.

Нагадаємо, що новина про те, що Пентагон розглядає можливість проведення навчання у США, з'явилася наступного дня після оголошення про надання батареї Patriot Україні.

Додамо також, що 5 січня президент Володимир Зеленський подякував Німеччині за батарею американських зенітних ракетних комплексів Patriot.

Також днями глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни.

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