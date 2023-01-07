Навчання українських військових роботі з ППО Patriot розпочнеться вже цього місяця, - CNN

За даними міністерства оборони США, наприкінці січня Штати розпочнуть навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами заступниці помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії Лаури Купер, навчання займе "кілька місяців".
У четвер у Пентагоні виступили із заявою, що США розглядають можливість відправлення українських військових для навчання роботі з ракетною системою Patriot як до Штатів, так і до іншої країни, або ж це буде "поєднання того й іншого".
"Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території", - сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу.
Нагадаємо, що новина про те, що Пентагон розглядає можливість проведення навчання у США, з'явилася наступного дня після оголошення про надання батареї Patriot Україні.
Додамо також, що 5 січня президент Володимир Зеленський подякував Німеччині за батарею американських зенітних ракетних комплексів Patriot.
Також днями глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни.
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