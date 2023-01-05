ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський подякував Шольцу за батарею Patriot: це вирішальний внесок

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 січня 2023 22:21
Зеленський подякував Шольцу за батарею Patriot: це вирішальний внесок Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна отримає від Німеччини батарею американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Це допоможе перехоплювати російські ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Twitter.

"Дякую за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot", - написав президент України.

Він також додав, що з урахуванням раніше поставленої протиповітряної системи IRIS-T і зенітних танків Gepard Німеччина робить "вирішальний внесок" у перехоплення всіх російських ракет.

Нагадаємо, під час переговорів президента Сполучених Штатів Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцом стало відомо, що Берлін має намір передати Україні свої БМП Marder.

Нагадаємо, раніше в уряді Німеччини не підтримували ініціативу відправки в Україну танків Leopard та БМП Marder.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
допомога армії
NEWS
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет