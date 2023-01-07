Обучение украинских военных работе с ПВО Patriot начнется уже в этом месяце, - CNN

По данным министерства обороны США, в конце января Штаты начнут обучение украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лауры Купер, обучение займет "несколько месяцев".
В четверг в Пентагоне выступили с заявлением, что США рассматривают возможность отправки украинских военных для обучения работе с ракетной системой Patriot как в Штаты, так и в другую страну, или же это будет "сочетание того и другого".
"Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории", - сказал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге.
Напомним, что новость о том, что Пентагон рассматривает возможность проведения обучения в США, появилась на следующий день после объявления о предоставлении батареи Patriot Украине.
Добавим также, что 5 января президент Владимир Зеленский поблагодарил Германию за батарею американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
Также на днях глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает развертывания американской системы Patriot в максимально сжатые сроки.
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