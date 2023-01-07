Обучение украинских военных работе с ПВО Patriot начнется уже в этом месяце, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лауры Купер, обучение займет "несколько месяцев".

В четверг в Пентагоне выступили с заявлением, что США рассматривают возможность отправки украинских военных для обучения работе с ракетной системой Patriot как в Штаты, так и в другую страну, или же это будет "сочетание того и другого".

"Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории", - сказал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге.