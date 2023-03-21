Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал

Украинские пилоты могут освоить западные истребители менее, чем за полгода. При этом украинские войска нуждаются в современной авиации с характеристиками как у F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника авиации Командования Воздушных Сил ВСУ бригадного генерала Сергея Голубцова.

"Недавно два украинских летчика проходили тестирование в Соединенных Штатах, чтобы наши союзники могли понимать, как быстро украинские пилоты смогут освоить современные боевые самолеты, в том числе и F-16. И есть хорошие новости - срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составить меньше шести месяцев", - сказал он.

Бригадный генерал добавил, что Украина нуждается в многоцелевых современных самолетах, способных выполнять больший спектр задач, чем старая советская техника. Однако еще не установлено, какой тип самолета может получить Украина.

"Пока мы не говорим о конкретном типе, а ориентируемся на технические характеристики. Рассматриваем самолеты, которые могут использовать такие же боеприпасы и имеют такие же характеристики, как, скажем, у F-16", - заявил Голубцов.

По его словам, у Украины есть возможности для хранения авиации. В частности, Вооруженные силы уже получили западные системы противовоздушной обороны, в том числе и для защиты аэродромной инфраструктуры.

Напомним, ранее в Воздушных силах объяснили, что истребители F-16 могут стать составной частью украинской системы ПВО и выполнять функции не только на фронте, но и защитить от ракетных ударов по критической инфраструктуре.

Детальнее о том, какие самолеты может получить Украина и как МиГ-29 помогут ВСУ - в материале РБК-Украина.

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