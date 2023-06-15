Навчання українських пілотів вже почалося: генсек НАТО зробив заяву про F-16

Союзники по НАТО вже почали навчання українських пілотів на літаках F-16. Коли саме передадуть винищувачі, поки що невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням "Рамштайну".

"По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16", - сказав генсек НАТО.

Він також подякував Данії за те, що вона відіграє керівну роль у забезпеченні цих питань, і готовність навчати українських пілотів.

"Коли конкретно це рішення буде прийнято ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати", - сказав Столтенберг у відповідь на питання про надання Україні F-16.

Навчання пілотів на F-16

Як повідомляло РБК-Україна, тема навчання українських пілотів має стати ключовою у ході зустрічі міністрів оборони країн-союзників України у форматі "Рамштайн", яка проходить 15 червня.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на зустрічі планується обговорення питань підготовки пілотів та логістики з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн коаліції.

Питання навчання українських пілотів на F-16 стало одним із головних після того, як у травні президент США Джо Байден підтримав таку ініціативу. Проте поки жодна країна офіційно не підтвердила готовність постачати Україні винищувачі.