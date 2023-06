"Рамштайн-13". Резніков прибув на засідання та зустрівся з главою Пентагону

Міністр оборони США зустрів свого українського колегу перед засіданням групи. Цього разу зустріч у форматі "Рамштайн" проходить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Завжди приємно зустрітися зі своїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України", - написав Ллойд Остін.

It’s always a pleasure to meet with my friend and counterpart @oleksiireznikov.



The nearly 50 countries participating in today's Ukraine Defense Contact Group stand united with you and Ukraine's brave defenders.