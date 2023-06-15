"Рамштайн-13". Резніков прибув на засідання та зустрівся з главою Пентагону

Міністр оборони Олексій Резніков прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Він зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагона в Twitter.

Міністр оборони США зустрів свого українського колегу перед засіданням групи. Цього разу зустріч у форматі "Рамштайн" проходить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Завжди приємно зустрітися зі своїм другом і колегою Олексієм Резніковим. Майже 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з вами та мужніми захисниками України", - написав Ллойд Остін.

It’s always a pleasure to meet with my friend and counterpart @oleksiireznikov.



The nearly 50 countries participating in today’s Ukraine Defense Contact Group stand united with you and Ukraine’s brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023

Варто зазначити, що це вже 13-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin greets Ukrainian Minister of Defence Oleksii Reznikov at the start of the Ukraine Defense Contact Group meeting at NATO headquarters in Brussels. pic.twitter.com/Kf6Lk1yKol — Chris Gordon (@ByChrisGordon) June 15, 2023

Що очікує Україна від зустрічі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на зустрічі планується предметне обговорення питань підготовки пілотів і логістики з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн коаліції.

Також пріоритетом залишається ППО, артилерія, постачання боєприпасів та ремонт техніки.

Детальніше про "Рамштайн-13", а також чого чекати від зустрічі в Брюсселі - у матеріалі РБК-Україна.

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