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Обучение украинских пилотов уже началось: генсек НАТО сделал заявление об F-16

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Украина, Четверг 15 июня 2023 10:36
Обучение украинских пилотов уже началось: генсек НАТО сделал заявление об F-16 Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Союзники по НАТО уже начали обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Когда именно передадут истребители, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время общения со СМИ перед заседанием "Рамштайна".

"Во-первых, я приветствую решение нескольких стран-членов Альянса и далее поддерживать Украину во время обучения пилотов. И также позже мы можем принять решение о предоставлении реактивных самолетов 4-го поколения F-16", - сказал генсек НАТО.

Он также поблагодарил Данию за то, что она играет руководящую роль в обеспечении этих вопросов, и готовность обучать украинских пилотов.

"Когда конкретно это решение будет принято еще не известно. Но уже ясно, что обучение началось и это позволяет нам предоставить самолеты. Потому что будут готовы пилоты, которые могут ими управлять", - сказал Столтенберг в ответ на вопрос о предоставлении Украине F-16.

Обучение пилотов на F-16

Как сообщало РБК-Украина, тема обучения украинских пилотов должна стать ключевой в ходе встречи министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", которая проходит 15 июня.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на встрече планируется обсуждение вопросов подготовки пилотов и логистики с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран коалиции.

Вопрос обучения украинских пилотов на F-16 стал одним из главных после того, как в мае президент США Джо Байден поддержал такую инициативу. Тем не менее, пока ни одна страна официально не подтвердила готовность поставлять Украине истребители.

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НАТО Йенс Столтенберг
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