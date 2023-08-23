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Навчання українських пілотів на F-16 може проводитися також у США, - Пентагон

Фото: офіційний представник Пентагону Пет Райдер (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки (США) готові проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на території своєї країни в разі потреби.

Про це заявив прес-секретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами американського чиновника, Штати "готові підтримати" процес навчання льотчиків ЗСУ на цих літаках у континентальній частині США.

"Ми готові підтримати зусилля щодо навчання тут, у континентальній частині Сполучених Штатів, якщо в Європі буде досягнуто потенціалу", - зазначив представник Пентагону.

При цьому Райдер додав, що наразі не має "будь-яких конкретних відомостей про те, на яких базах може проходити навчання".

"Але, звичайно, якщо буде ухвалено рішення про це і ми рухатимемося вперед, ми обов'язково надамо вам оновлену інформацію про це", - заявив бригадний генерал ВПС США.

Навчання на F-16 та передача винищувачів Україні

Нагадаємо, що 18 серпня стало відомо про схвалення США передачі Україні літаків F-16 з Данії та Нідерландів. Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів.

Пізніше повідомлялося, що Нідерланди можуть надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19.

22 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Передача літаків залежатиме від терміну навчання українських фахівців.

Перед цим, 19 серпня, глава Міноборони Резніков зазначив, що наші пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16.

Додамо, що під час візиту до Афін президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Греція візьме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16.

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