Навчання за стандартами ЄС: 9 українських військових вишів приєднались до ESDC

У відомстві зазначають, що це рішення є важливим кроком до інтеграції євроатлантичних стандартів у систему військової освіти України. Воно сприятиме взаємосумісності з країнами-партнерами та розвитку сучасних освітніх продуктів у співпраці з навчальними установами ЄС.

Хто увійшов до ESDC:

Національна академія сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного;

Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка;

Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова;

ХНУ Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба;

Військова академія (Одеса);

Інститут ВМС НУ "Одеська морська академія";

Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ";

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут;

Військовий юридичний інститут НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Що дає участь у мережі

Участь у програмі ESDC відкриває доступ до курсів і програм з безпеки, управління, кіберзахисту, міжнародного співробітництва та участі в місіях ЄС.

Міноборони подякувало ГО "Військова школа "Боривітер" за сприяння в налагодженні співпраці з європейською мережею.

Зазначимо, Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC) створено у 2005 році як стратегічну освітню структуру в межах політики безпеки та оборони ЄС. Він об'єднує цивільні й військові навчальні заклади з усієї Європи.