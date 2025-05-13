Навчання за стандартами ЄС: 9 українських військових вишів приєднались до ESDC

Міністерство оборони України отримало офіційне підтвердження про включення дев’яти українських вищих військових навчальних закладів і підрозділів до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві зазначають, що це рішення є важливим кроком до інтеграції євроатлантичних стандартів у систему військової освіти України. Воно сприятиме взаємосумісності з країнами-партнерами та розвитку сучасних освітніх продуктів у співпраці з навчальними установами ЄС.
Хто увійшов до ESDC:
Участь у програмі ESDC відкриває доступ до курсів і програм з безпеки, управління, кіберзахисту, міжнародного співробітництва та участі в місіях ЄС.
Міноборони подякувало ГО "Військова школа "Боривітер" за сприяння в налагодженні співпраці з європейською мережею.
Зазначимо, Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC) створено у 2005 році як стратегічну освітню структуру в межах політики безпеки та оборони ЄС. Він об'єднує цивільні й військові навчальні заклади з усієї Європи.
Нагадаємо, у січні 2025 року сім українських військових вишів подали заявку на приєднання до ESDC.
РБК-Україна також писало, що у Міноборони розповіли про умови служби в армії за контрактом. Військовим обіцяють можливості для кар’єрного зростання, соціальні гарантії та грошове забезпечення - зокрема, виплати можуть сягати 30 тисяч гривень.
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