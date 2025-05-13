Обучение по стандартам ЕС: 9 украинских военных вузов присоединились к ESDC

В ведомстве отмечают, что это решение является важным шагом к интеграции евроатлантических стандартов в систему военного образования Украины. Оно будет способствовать совместимости со странами-партнерами и развитию современных образовательных продуктов в сотрудничестве с учебными учреждениями ЕС.

Кто вошел в ESDC:

Национальная академия сухопутных войск им. Петра Сагайдачного;

Военный институт КНУ им. Тараса Шевченко;

Житомирский военный институт им. С.П. Королева;

ХНУ Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба;

Военная академия (Одесса);

Институт ВМС НУ "Одесская морская академия";

Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ";

Военный институт телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут;

Военный юридический институт НЮУ им. Ярослава Мудрого.

Что дает участие в сети

Участие в программе ESDC открывает доступ к курсам и программам по безопасности, управлению, киберзащите, международному сотрудничеству и участию в миссиях ЕС.

Минобороны поблагодарило ОО "Военная школа "Боривитер" за содействие в налаживании сотрудничества с европейской сетью.

Отметим, Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC) создан в 2005 году как стратегическая образовательная структура в рамках политики безопасности и обороны ЕС. Он объединяет гражданские и военные учебные заведения со всей Европы.