Навчання в Словаччині для українців: скільки коштує освіта у 2025 році

Українці можуть безкоштовно вступити у вищі навчальні заклади Словаччини. Ключовим для цього є володіння словацькою мовою на рівні не нижче В2. Деякі університети вимагають підтвердити свої знання відповідним сертифікатом державного зразка.

Також у Словаччині можна здобувати освіту англійською мовою, достатній рівень знань - В2. Втім, у цьому випадку можлива лише платна форма навчання. Варто врахувати, що тоді кількість спеціальностей обмежена і таке навчання дорожче.

Зазначимо, що українцям не потрібно подавати результати НМТ у словацькі університети. Вступ відбувається на підставі середнього балу атестата або диплома. У більшості випадків вступних іспитів не треба складати, деякі заклади проводять тестування із профільних предметів.

Окрім цього, українці можуть навіть претендувати на стипендію у розмірі від 150 до 2250 євро на рік, а також виграти гранти на навчання. Словацькі дипломи визнається в країнах ЄС.

Документи для вступу абітурієнти можуть готувати самі, або ж скористатись послугами спеціалізованих фірм. В середньому це коштує від 300 євро.