Обучение в Словакии для украинцев: сколько стоит образование в 2025 году

Украинцы могут бесплатно поступить в высшие учебные заведения Словакии. Ключевым для этого является владение словацким языком на уровне не ниже В2. Некоторые университеты требуют подтвердить свои знания соответствующим сертификатом государственного образца.

Также в Словакии можно получать образование на английском языке, достаточный уровень знаний - В2. Однако в этом случае возможна только платная форма обучения. Стоит учесть, что тогда количество специальностей ограничено и такое обучение дороже.

Отметим, что украинцам не нужно подавать результаты НМТ в словацкие университеты. Поступление происходит на основании среднего балла аттестата или диплома. В большинстве случаев вступительных экзаменов не надо сдавать, некоторые заведения проводят тестирование по профильным предметам.

Кроме этого, украинцы могут даже претендовать на стипендию в размере от 150 до 2250 евро в год, а также выиграть гранты на обучение. Словацкие дипломы признается в странах ЕС.

Документы для поступления абитуриенты могут готовить сами, или же воспользоваться услугами специализированных фирм. В среднем это стоит от 300 евро.