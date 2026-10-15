Учеба во время длительных тревог: Кабмин утвердил новые правила для школ

В Кабмине Украины объявили о новых правилах обучения школьников во время длительных воздушных тревог. Выполнением этого решения займутся громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Обучение во время тревог

Правительство приняло решение об организации обучения во время длительных воздушных тревог, говорит Корецкий.

"Громады должны уделить особое внимание этой задаче и помочь учебным заведениям адаптировать образовательный процесс к вызовам безопасности. В частности, проработать возможность использования других обустроенных укрытий для проведения обучения", - уточнил он.

Каждая школа самостоятельно определяет модель обучения с учетом:

ситуации безопасности,

наполняемости,

обустройству укрытия.

Занятия могут проходить в классах, укрытиях или совмещать очный и дистанционный форматы, уточнил Корецкий.

"Родители должны заранее знать, как будет проходить обучение, иметь возможность планировать свой день, поэтому расписания должны быть гибкими, а форматы обучения прогнозируемыми", - отметил топ-чиновник.

Детали решения Кабмина

Если укрытие не позволяет очно провести все занятия, приоритет предоставляется предметам:

математической,

естественной,

языково-литературной,

гражданской,

исторической образовательной отрасли.

Другие предметы при необходимости можно изучать дистанционно, говорит он.

"Укрытие школ, работающих очно, должно быть пригодным для длительного пребывания детей. Там должны быть учебные места, освещение, резервное питание, интернет и надлежащие санитарные условия", - говорится в заявлении.

МОН будет ежемесячно отслеживать исполнение решения.

Безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно.