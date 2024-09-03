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Обучение для переселенцев: как поступить бесплатно и что для этого нужно

Киев, Вторник 03 сентября 2024 18:00
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Обучение для переселенцев: как поступить бесплатно и что для этого нужно Фото: переселенцы могут учиться бесплатно по ваучерам (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

Внутренне перемещенные лица в Украине могут учиться бесплатно в учреждениях профессионального образования. Обучение профинансирует государство, однако есть определенные условия.

Детальнее о программе для переселенцев - в материале РБК-Украина ниже.

Переселенцы могут получить ваучеры для обучения. Это документ, предоставляющий возможность бесплатно получить образование по определенному перечню профессий и специальностей.

Внимание! Ваучеры выдают на обучение в заведениях профессионального образования, а не в университетах.

Ранее в правительстве отмечали, что за 2023 год ваучеры получили около 18 тысяч человек, из них почти 4 тысячи - это переселенцы.

ВПЛ могут получить ваучер на бесплатное обучение только один раз. Можно выбрать одну из более чем 120 специальностей. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Стоимость ваучера не может превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в настоящее время это 30 280 гривен). Если сумма больше, то переселенец или работодатель должен доплатить разницу.

Кроме того, важным условием является наличие у претендента профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования, а также регистрация в службе занятости как безработного.

Чтобы получить ваучер на бесплатное обучение, необходимо:

  • выбрать специальность, профессию и место обучения;
  • подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, документы по образованию и т.п.).

После того, как предоставят ваучер, нужно в течение 90 дней заключить договор с учебным заведением.

Помощь для ВПО

Напомним, что внутренне перемещенные лица могут получить денежную помощь от государства. Ежемесячно взрослые из категории ВПЛ получают 2 тысячи гривен, дети и люди с инвалидностью - 3 тысячи гривен. Подробнее об этом - в нашем материале.

Кроме того, переселенцы могут оформить денежную помощь от ООН. Однако для получения таких выплат есть определенные условия.

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