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Навчання у Львівській політехніці: скільки доведеться заплатити вступникам у 2025 році

Львів, Вівторок 15 липня 2025 08:00
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Навчання у Львівській політехніці: скільки доведеться заплатити вступникам у 2025 році Скільки коштує навчання у Львівському політесі (фото: lpnu.ua)
Автор: Василина Копитко

Національний університет "Львівська політехніка" цьогоріч посів третю позицію у консолідованому рейтингу ВНЗ 2025. Тож за право здобути тут освіту змагатимуться чимало абітурієнтів.

РБК-Україна із посиланням на дані Львівської політехніки розповідає, скільки коштує навчання у 2025-2026 роках.

Скільки коштує навчання у Львівській політехніці

Ціни на навчання для вступників 2025 року коливаються від 29 700 гривень за рік до 69 900 гривень. Найдешевшими спеціальностями є: психологія, пожежна безпека, будівництво та цивільна інженерія.

Найдорожче коштує вивчення системи штучного інтелекту, кібербезпека, готельно-ресторанна справа, право та інженерія програмного забезпечення.

Ціни за рік навчання на денній формі:

  • публічне управління та адміністрування - 56 800 гривень;
  • менеджмент - 56 800 гривень;
  • інтер'єр та просторовий дизайн, візуальний дизайн - 49 500 гривень;
  • образотворче мистецтво і реставрація - 44 800 гривень;
  • архітектура та містобудування - 49 500 гривень;
  • дизайн архітектурного середовища - 49 500 гривень;
  • будівництво та цивільна інженерія - 36 900 гривень;
  • пожежна безпека - 36 900 гривень;
  • геоконсалтинг та моніторинг Землі - 38 900 гривень;
  • геоаналітика - 45 400 гривень;
  • геодезія та землеустрій - 38 900 гривень;
  • цифрові технології - 38 900 гривень;
  • культурна спадщина: використання та промоція - 38 900 гривень;
  • міжнародні відносини - 56 800 гривень;
  • соціологія та розвиток людських ресурсів - 45 400 гривень;
  • соціальна робота - 38 900 гривень;
  • економіка - 56 800 гривень;
  • облік і оподаткування, фінанси - 56 800 гривень;
  • психологія - 29 700 гривень;
  • журналістика - 56 800 гривень;
  • теплоенергетика - 38 900 гривень;
  • галузеве машинобудування - 38 900 гривень;
  • автомобільний транспорт - 45 400 гривень;
  • філологія - 45 400 гривень;
  • інженерія програмного забезпечення - 59 500 гривень;
  • системи віртуальної реальності - 49 500 гривень;
  • системи штучного інтелекту - 69 900 гривень;
  • кібербезпека - 56 800 гривень;
  • електроніка - 38 900 гривень;
  • право - 56 800 гривень;
  • прикладна математика - 45 400 гривень;
  • готельно-ресторанна справа - 56 800 гривень;
  • харчові технології - 38 900 гривень.

Навчання у Львівській політехніці: скільки доведеться заплатити вступникам у 2025 році Національний університет "Львівська політехніка" є одним із найпрестижніших закладів вищої освіти в Україні (фото: lpnu.ua)

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