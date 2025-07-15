Навчання у Львівській політехніці: скільки доведеться заплатити вступникам у 2025 році
Національний університет "Львівська політехніка" цьогоріч посів третю позицію у консолідованому рейтингу ВНЗ 2025. Тож за право здобути тут освіту змагатимуться чимало абітурієнтів.
РБК-Україна із посиланням на дані Львівської політехніки розповідає, скільки коштує навчання у 2025-2026 роках.
Скільки коштує навчання у Львівській політехніці
Ціни на навчання для вступників 2025 року коливаються від 29 700 гривень за рік до 69 900 гривень. Найдешевшими спеціальностями є: психологія, пожежна безпека, будівництво та цивільна інженерія.
Найдорожче коштує вивчення системи штучного інтелекту, кібербезпека, готельно-ресторанна справа, право та інженерія програмного забезпечення.
Ціни за рік навчання на денній формі:
- публічне управління та адміністрування - 56 800 гривень;
- менеджмент - 56 800 гривень;
- інтер'єр та просторовий дизайн, візуальний дизайн - 49 500 гривень;
- образотворче мистецтво і реставрація - 44 800 гривень;
- архітектура та містобудування - 49 500 гривень;
- дизайн архітектурного середовища - 49 500 гривень;
- будівництво та цивільна інженерія - 36 900 гривень;
- пожежна безпека - 36 900 гривень;
- геоконсалтинг та моніторинг Землі - 38 900 гривень;
- геоаналітика - 45 400 гривень;
- геодезія та землеустрій - 38 900 гривень;
- цифрові технології - 38 900 гривень;
- культурна спадщина: використання та промоція - 38 900 гривень;
- міжнародні відносини - 56 800 гривень;
- соціологія та розвиток людських ресурсів - 45 400 гривень;
- соціальна робота - 38 900 гривень;
- економіка - 56 800 гривень;
- облік і оподаткування, фінанси - 56 800 гривень;
- психологія - 29 700 гривень;
- журналістика - 56 800 гривень;
- теплоенергетика - 38 900 гривень;
- галузеве машинобудування - 38 900 гривень;
- автомобільний транспорт - 45 400 гривень;
- філологія - 45 400 гривень;
- інженерія програмного забезпечення - 59 500 гривень;
- системи віртуальної реальності - 49 500 гривень;
- системи штучного інтелекту - 69 900 гривень;
- кібербезпека - 56 800 гривень;
- електроніка - 38 900 гривень;
- право - 56 800 гривень;
- прикладна математика - 45 400 гривень;
- готельно-ресторанна справа - 56 800 гривень;
- харчові технології - 38 900 гривень.
Національний університет "Львівська політехніка" є одним із найпрестижніших закладів вищої освіти в Україні (фото: lpnu.ua)
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