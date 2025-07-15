Навчання у Львівській політехніці: скільки доведеться заплатити вступникам у 2025 році

Національний університет "Львівська політехніка" цьогоріч посів третю позицію у консолідованому рейтингу ВНЗ 2025 . Тож за право здобути тут освіту змагатимуться чимало абітурієнтів.

РБК-Україна із посиланням на дані Львівської політехніки розповідає, скільки коштує навчання у 2025-2026 роках.

Скільки коштує навчання у Львівській політехніці

Ціни на навчання для вступників 2025 року коливаються від 29 700 гривень за рік до 69 900 гривень. Найдешевшими спеціальностями є: психологія, пожежна безпека, будівництво та цивільна інженерія.

Найдорожче коштує вивчення системи штучного інтелекту, кібербезпека, готельно-ресторанна справа, право та інженерія програмного забезпечення.

Ціни за рік навчання на денній формі:

публічне управління та адміністрування - 56 800 гривень;

менеджмент - 56 800 гривень;

інтер'єр та просторовий дизайн, візуальний дизайн - 49 500 гривень;

образотворче мистецтво і реставрація - 44 800 гривень;

архітектура та містобудування - 49 500 гривень;

дизайн архітектурного середовища - 49 500 гривень;

будівництво та цивільна інженерія - 36 900 гривень;

пожежна безпека - 36 900 гривень;

геоконсалтинг та моніторинг Землі - 38 900 гривень;

геоаналітика - 45 400 гривень;

геодезія та землеустрій - 38 900 гривень;

цифрові технології - 38 900 гривень;

культурна спадщина: використання та промоція - 38 900 гривень;

міжнародні відносини - 56 800 гривень;

соціологія та розвиток людських ресурсів - 45 400 гривень;

соціальна робота - 38 900 гривень;

економіка - 56 800 гривень;

облік і оподаткування, фінанси - 56 800 гривень;

психологія - 29 700 гривень;

журналістика - 56 800 гривень;

теплоенергетика - 38 900 гривень;

галузеве машинобудування - 38 900 гривень;

автомобільний транспорт - 45 400 гривень;

філологія - 45 400 гривень;

інженерія програмного забезпечення - 59 500 гривень;

системи віртуальної реальності - 49 500 гривень;

системи штучного інтелекту - 69 900 гривень;

кібербезпека - 56 800 гривень;

електроніка - 38 900 гривень;

право - 56 800 гривень;

прикладна математика - 45 400 гривень;

готельно-ресторанна справа - 56 800 гривень;

харчові технології - 38 900 гривень.

Національний університет "Львівська політехніка" є одним із найпрестижніших закладів вищої освіти в Україні (фото: lpnu.ua)