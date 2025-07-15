Обучение во Львовской политехнике: сколько придется заплатить поступающим в 2025 году

Сколько стоит обучение во Львовском политехе (фото: lpnu.ua)

Национальный университет "Львовская политехника" в этом году занял третью позицию в консолидированном рейтинге вузов 2025. Поэтому за право получить здесь образование будут соревноваться много абитуриентов.

РБК-Украина со ссылкой на данные Львовской политехники рассказывает, сколько стоит обучение в 2025-2026 годах.