Обучение во Львовской политехнике: сколько придется заплатить поступающим в 2025 году
Национальный университет "Львовская политехника" в этом году занял третью позицию в консолидированном рейтинге вузов 2025. Поэтому за право получить здесь образование будут соревноваться много абитуриентов.
РБК-Украина со ссылкой на данные Львовской политехники рассказывает, сколько стоит обучение в 2025-2026 годах.
Сколько стоит обучение во Львовской политехнике
Цены на обучение для поступающих 2025 года колеблются от 29 700 гривен в год до 69 900 гривен. Самыми дешевыми специальностями являются: психология, пожарная безопасность, строительство и гражданская инженерия.
Дороже всего стоит изучение системы искусственного интеллекта, кибербезопасность, гостинично-ресторанное дело и инженерия программного обеспечения.
Цены за год обучения на дневной форме:
- публичное управление и администрирование - 56 800 гривен;
- менеджмент - 56 800 гривен;
- интерьер и пространственный дизайн, визуальный дизайн - 49 500 гривен;
- изобразительное искусство и реставрация - 44 800 гривен;
- архитектура и градостроительство - 49 500 гривен;
- дизайн архитектурной среды - 49 500 гривен;
- строительство и гражданская инженерия - 36 900 гривен;
- пожарная безопасность - 36 900 гривен;
- геоконсалтинг и мониторинг Земли - 38 900 гривен;
- геоаналитика - 45 400 гривен;
- геодезия и землеустройство - 38 900 гривен;
- цифровые технологии - 38 900 гривен;
- культурное наследие: использование и продвижение - 38 900 гривен;
- международные отношения - 56 800 гривен;
- социология и развитие человеческих ресурсов - 45 400 гривен;
- социальная работа - 38 900 гривен;
- экономика - 56 800 гривен;
- учет и налогообложение, финансы - 56 800 гривен;
- психология - 29 700 гривен;
- журналистика - 56 800 гривен;
- теплоэнергетика - 38 900 гривен;
- отраслевое машиностроение - 38 900 гривен;
- автомобильный транспорт - 45 400 гривен;
- филология - 45 400 гривен;
- инженерия программного обеспечения - 59 500 гривен;
- системы виртуальной реальности - 49 500 гривен;
- системы искусственного интеллекта - 69 900 гривен;
- кибербезопасность - 56 800 гривен;
- электроника - 38 900 гривен;
- право - 56 800 гривен;
- прикладная математика - 45 400 гривен;
- гостинично-ресторанное дело - 56 800 гривен;
- пищевые технологии - 38 900 гривен.
Национальный университет "Львовская политехника" является одним из самых престижных высших учебных заведений в Украине (фото: lpnu.ua)
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