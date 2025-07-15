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Обучение во Львовской политехнике: сколько придется заплатить поступающим в 2025 году

Львов, Вторник 15 июля 2025 08:00
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Обучение во Львовской политехнике: сколько придется заплатить поступающим в 2025 году Сколько стоит обучение во Львовском политехе (фото: lpnu.ua)
Автор: Василина Копытко

Национальный университет "Львовская политехника" в этом году занял третью позицию в консолидированном рейтинге вузов 2025. Поэтому за право получить здесь образование будут соревноваться много абитуриентов.

РБК-Украина со ссылкой на данные Львовской политехники рассказывает, сколько стоит обучение в 2025-2026 годах.

Сколько стоит обучение во Львовской политехнике

Цены на обучение для поступающих 2025 года колеблются от 29 700 гривен в год до 69 900 гривен. Самыми дешевыми специальностями являются: психология, пожарная безопасность, строительство и гражданская инженерия.

Дороже всего стоит изучение системы искусственного интеллекта, кибербезопасность, гостинично-ресторанное дело и инженерия программного обеспечения.

Цены за год обучения на дневной форме:

  • публичное управление и администрирование - 56 800 гривен;
  • менеджмент - 56 800 гривен;
  • интерьер и пространственный дизайн, визуальный дизайн - 49 500 гривен;
  • изобразительное искусство и реставрация - 44 800 гривен;
  • архитектура и градостроительство - 49 500 гривен;
  • дизайн архитектурной среды - 49 500 гривен;
  • строительство и гражданская инженерия - 36 900 гривен;
  • пожарная безопасность - 36 900 гривен;
  • геоконсалтинг и мониторинг Земли - 38 900 гривен;
  • геоаналитика - 45 400 гривен;
  • геодезия и землеустройство - 38 900 гривен;
  • цифровые технологии - 38 900 гривен;
  • культурное наследие: использование и продвижение - 38 900 гривен;
  • международные отношения - 56 800 гривен;
  • социология и развитие человеческих ресурсов - 45 400 гривен;
  • социальная работа - 38 900 гривен;
  • экономика - 56 800 гривен;
  • учет и налогообложение, финансы - 56 800 гривен;
  • психология - 29 700 гривен;
  • журналистика - 56 800 гривен;
  • теплоэнергетика - 38 900 гривен;
  • отраслевое машиностроение - 38 900 гривен;
  • автомобильный транспорт - 45 400 гривен;
  • филология - 45 400 гривен;
  • инженерия программного обеспечения - 59 500 гривен;
  • системы виртуальной реальности - 49 500 гривен;
  • системы искусственного интеллекта - 69 900 гривен;
  • кибербезопасность - 56 800 гривен;
  • электроника - 38 900 гривен;
  • право - 56 800 гривен;
  • прикладная математика - 45 400 гривен;
  • гостинично-ресторанное дело - 56 800 гривен;
  • пищевые технологии - 38 900 гривен.

Обучение во Львовской политехнике: сколько придется заплатить поступающим в 2025 году Национальный университет "Львовская политехника" является одним из самых престижных высших учебных заведений в Украине (фото: lpnu.ua)

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