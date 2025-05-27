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Навчання за кордоном для українців: де найдешевше, кращі умови та є шанси залишитися

Фото: Вища освіта за кордоном (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Після початку повномасштабної війни Росії проти України тисячі абітурієнтів вирушили здобувати вищу освіту за межами країни. США, Велика Британія, країни Європи та Північної Європи - ці напрямки стали найпопулярнішими серед української молоді.

Які умови для українських абітурієнтів у різних країнах, розповідає РБК-Україна.

За даними Статистичного управління Австрії, кількість українських вступників зросла на 60% з 2021 року. А компанії, які допомагають з вступом, фіксують зростання попиту на навчання за кордоном на понад 30%.

Отримання міжнародної освіти дає українцям змогу не лише здобути престижний диплом, а й отримати доступ до якісної академічної бази, сучасних досліджень, стажувань і перспектив подальшого працевлаштування.

Найкомфортніші умови - в Австрії

Згідно з аналізом компанії "Дивись ширше", найкращі умови для українців у 2025 році пропонує Австрія:

  • вартість навчання становить 800 євро на рік у державних ВНЗ;
  • проживання в гуртожитку - 500-1000 євро/місяць;
  • харчування - 150-250 євро/місяць.
  • мова навчання - понад 15 університетів мають англомовні програми (Віденський університет, Технічний університет Граца, Віденський економічний тощо).

США та Британія: престижно, але дорого

Університети США та Великої Британії залишаються серед найсильніших у світі, однак ціна відповідна:

  • США - вартість навчання становить 20 000-50 000 доларів за рік, від 700 до 1500 доларів обійдеться проживання, від 200 до 400 доларів на місяць доведеться заплатити за харчування;
  • Велика Британія - вартість навчання становить 20 000-38 000 фунтів стерлінгів за рік, від 700 до 1200 фунтів стерлінгів доведеться заплатити за місяць проживання, у 200-300 фунтів стерлінгів на місяць обійдеться харчування.

Складність також у тому, що для вступу потрібен високий рівень англійської (IELTS 6.5-7.5) та фінансові гарантії. Водночас, у США високі шанси на працевлаштування після завершення навчання, особливо у технологічних галузях.

Європейські варіанти: баланс ціни та якості

Польща:

  • вартість навчання становить 1000-3000 євро на рік (можливо безкоштовно за наявності Карти Поляка);
  • мова - польська або англійська;
  • житло - 400-600 євро на місяць.

Чехія:

  • безкоштовне навчання чеською мовою у держуніверситетах;
  • англомовні програми - 1500-5000 євро на рік;
  • підготовчі мовні курси - до 5000 євро на рік;

Німеччина:

  • безкоштовно у державних ВНЗ (семестровий внесок - 250-400 євро)
  • англомовні програми - 1500-5000 євро на рік;
  • для візи потрібна сума на проживання - близько 11 000 євро на рік;

Скандинавія: якість з низькою конкуренцією

  • Норвегія: 7000-15 000 євро на рік;
  • Швеція та Фінляндія: 8000-18 000 євро на рік.

Хоча ціни досить високі, освіта в цих країнах вважається однією з найкращих у Європі. Можна обрати навчання англійською або безкоштовно вивчити місцеву мову.

Інші доступні варіанти

  • Греція - близько 1000 євро на рік;
  • Португалія -1500 євро на рік;
  • Франція - 500-900 євро на рік;
  • Ісландія - безкоштовно + 200 євро на рік студентський внесок;

Альтернатива Британії

  • Ірландія - 10 000-18 000 євро на рік;
  • Шотландія - 6000-7000 фунтів на рік + нижчі витрати на проживання.

Канада: золота середина

Вартість навчання у Канаді становить 15 000-35 000 канадських доларів на рік. Є стипендії для іноземців, одна у країні висока конкуренція для їх отримання.

Канада є популярним вибором серед тих, хто планує подальшу імміграцію.

Що потрібно знати при плануванні вступу за кордон

Під час планування вступу на навчання закордон потрібно врахувати додаткові витрати:

  • віза - консульський збір становить 100-500 євро;
  • обов’язкове страхування вартістю від 100 євро на рік;
  • проживання, харчування, транспорт обійдуться в 500-1500 євро на місяць;
  • витрати на докуименти (переклад, апостилі) - від 100 євро.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Visit Ukraine, дані Статистичного управління Австрії, "Дивись ширше".

Раніше РБК-Україна розповідало про п’ять найперспективніших країн для українських студентів у 2025 році - Нідерланди, Польщу, Ірландію, Велику Британію та США. Ці країни поєднують якісну освіту, міжнародні можливості та шанси на подальше працевлаштування. У фокусі - англомовні програми, інновації, стажування в топкомпаніях і перспективи для життя після вишу.

Також ми розповідали, що Польща запровадила нові правила для іноземних студентів: тепер для отримання студентської візи потрібно знати мову навчання на рівні B2. Також обмежено частку іноземців у вишах (до 50%), введено електронний реєстр студентів і обов’язкове інформування консула, якщо студент не почав навчання. Закон вже набрав чинності, його мета  - боротьба зі зловживаннями візами та контроль міграції.

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