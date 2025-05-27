Навчання за кордоном для українців: де найдешевше, кращі умови та є шанси залишитися

За даними Статистичного управління Австрії, кількість українських вступників зросла на 60% з 2021 року. А компанії, які допомагають з вступом, фіксують зростання попиту на навчання за кордоном на понад 30%.

Отримання міжнародної освіти дає українцям змогу не лише здобути престижний диплом, а й отримати доступ до якісної академічної бази, сучасних досліджень, стажувань і перспектив подальшого працевлаштування.

Найкомфортніші умови - в Австрії

Згідно з аналізом компанії "Дивись ширше", найкращі умови для українців у 2025 році пропонує Австрія:

вартість навчання становить 800 євро на рік у державних ВНЗ;

проживання в гуртожитку - 500-1000 євро/місяць;

харчування - 150-250 євро/місяць.

мова навчання - понад 15 університетів мають англомовні програми (Віденський університет, Технічний університет Граца, Віденський економічний тощо).

США та Британія: престижно, але дорого

Університети США та Великої Британії залишаються серед найсильніших у світі, однак ціна відповідна:

США - вартість навчання становить 20 000-50 000 доларів за рік, від 700 до 1500 доларів обійдеться проживання, від 200 до 400 доларів на місяць доведеться заплатити за харчування;

- вартість навчання становить 20 000-50 000 доларів за рік, від 700 до 1500 доларів обійдеться проживання, від 200 до 400 доларів на місяць доведеться заплатити за харчування; Велика Британія - вартість навчання становить 20 000-38 000 фунтів стерлінгів за рік, від 700 до 1200 фунтів стерлінгів доведеться заплатити за місяць проживання, у 200-300 фунтів стерлінгів на місяць обійдеться харчування.

Складність також у тому, що для вступу потрібен високий рівень англійської (IELTS 6.5-7.5) та фінансові гарантії. Водночас, у США високі шанси на працевлаштування після завершення навчання, особливо у технологічних галузях.

Європейські варіанти: баланс ціни та якості

Польща:

вартість навчання становить 1000-3000 євро на рік (можливо безкоштовно за наявності Карти Поляка);

мова - польська або англійська;

житло - 400-600 євро на місяць.

Чехія:

безкоштовне навчання чеською мовою у держуніверситетах;

англомовні програми - 1500-5000 євро на рік;

підготовчі мовні курси - до 5000 євро на рік;

Німеччина:

безкоштовно у державних ВНЗ (семестровий внесок - 250-400 євро)

англомовні програми - 1500-5000 євро на рік;

для візи потрібна сума на проживання - близько 11 000 євро на рік;

Скандинавія: якість з низькою конкуренцією

Норвегія: 7000-15 000 євро на рік;

7000-15 000 євро на рік; Швеція та Фінляндія: 8000-18 000 євро на рік.

Хоча ціни досить високі, освіта в цих країнах вважається однією з найкращих у Європі. Можна обрати навчання англійською або безкоштовно вивчити місцеву мову.

Інші доступні варіанти

Греція - близько 1000 євро на рік;

- близько 1000 євро на рік; Португалія -1500 євро на рік;

-1500 євро на рік; Франція - 500-900 євро на рік;

- 500-900 євро на рік; Ісландія - безкоштовно + 200 євро на рік студентський внесок;

Альтернатива Британії

Ірландія - 10 000-18 000 євро на рік;

- 10 000-18 000 євро на рік; Шотландія - 6000-7000 фунтів на рік + нижчі витрати на проживання.

Канада: золота середина

Вартість навчання у Канаді становить 15 000-35 000 канадських доларів на рік. Є стипендії для іноземців, одна у країні висока конкуренція для їх отримання.

Канада є популярним вибором серед тих, хто планує подальшу імміграцію.

Що потрібно знати при плануванні вступу за кордон

Під час планування вступу на навчання закордон потрібно врахувати додаткові витрати:

віза - консульський збір становить 100-500 євро;

обов’язкове страхування вартістю від 100 євро на рік;

проживання, харчування, транспорт обійдуться в 500-1500 євро на місяць;

витрати на докуименти (переклад, апостилі) - від 100 євро.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Visit Ukraine, дані Статистичного управління Австрії, "Дивись ширше".