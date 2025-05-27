Навчання за кордоном для українців: де найдешевше, кращі умови та є шанси залишитися

Після початку повномасштабної війни Росії проти України тисячі абітурієнтів вирушили здобувати вищу освіту за межами країни. США, Велика Британія, країни Європи та Північної Європи - ці напрямки стали найпопулярнішими серед української молоді.
Які умови для українських абітурієнтів у різних країнах, розповідає РБК-Україна.
За даними Статистичного управління Австрії, кількість українських вступників зросла на 60% з 2021 року. А компанії, які допомагають з вступом, фіксують зростання попиту на навчання за кордоном на понад 30%.
Отримання міжнародної освіти дає українцям змогу не лише здобути престижний диплом, а й отримати доступ до якісної академічної бази, сучасних досліджень, стажувань і перспектив подальшого працевлаштування.
Згідно з аналізом компанії "Дивись ширше", найкращі умови для українців у 2025 році пропонує Австрія:
Університети США та Великої Британії залишаються серед найсильніших у світі, однак ціна відповідна:
Складність також у тому, що для вступу потрібен високий рівень англійської (IELTS 6.5-7.5) та фінансові гарантії. Водночас, у США високі шанси на працевлаштування після завершення навчання, особливо у технологічних галузях.
Польща:
Чехія:
Німеччина:
Хоча ціни досить високі, освіта в цих країнах вважається однією з найкращих у Європі. Можна обрати навчання англійською або безкоштовно вивчити місцеву мову.
Вартість навчання у Канаді становить 15 000-35 000 канадських доларів на рік. Є стипендії для іноземців, одна у країні висока конкуренція для їх отримання.
Канада є популярним вибором серед тих, хто планує подальшу імміграцію.
Під час планування вступу на навчання закордон потрібно врахувати додаткові витрати:
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Visit Ukraine, дані Статистичного управління Австрії, "Дивись ширше".
Раніше РБК-Україна розповідало про п’ять найперспективніших країн для українських студентів у 2025 році - Нідерланди, Польщу, Ірландію, Велику Британію та США. Ці країни поєднують якісну освіту, міжнародні можливості та шанси на подальше працевлаштування. У фокусі - англомовні програми, інновації, стажування в топкомпаніях і перспективи для життя після вишу.
Також ми розповідали, що Польща запровадила нові правила для іноземних студентів: тепер для отримання студентської візи потрібно знати мову навчання на рівні B2. Також обмежено частку іноземців у вишах (до 50%), введено електронний реєстр студентів і обов’язкове інформування консула, якщо студент не почав навчання. Закон вже набрав чинності, його мета - боротьба зі зловживаннями візами та контроль міграції.
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