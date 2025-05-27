Обучение за рубежом для украинцев: где дешевле всего, лучшие условия и есть шансы остаться

После начала полномасштабной войны России против Украины тысячи абитуриентов отправились получать высшее образование за пределами страны. США, Великобритания, страны Европы и Северной Европы - эти направления стали самыми популярными среди украинской молодежи.
Какие условия для украинских абитуриентов в разных странах, рассказывает РБК-Украина.
По данным Статистического управления Австрии, количество украинских абитуриентов выросло на 60% с 2021 года. А компании, которые помогают с поступлением, фиксируют рост спроса на обучение за рубежом более чем на 30%.
Получение международного образования дает украинцам возможность не только получить престижный диплом, но и получить доступ к качественной академической базе, современным исследованиям, стажировкам и перспективам дальнейшего трудоустройства.
Согласно анализу компании "Смотри шире", лучшие условия для украинцев в 2025 году предлагает Австрия:
Университеты США и Великобритании остаются среди сильнейших в мире, однако цена соответствующая:
Сложность также в том, что для поступления нужен высокий уровень английского (IELTS 6.5-7.5) и финансовые гарантии. В то же время, в США высокие шансы на трудоустройство после завершения обучения, особенно в технологических отраслях.
Польша:
Чехия:
Германия:
Хотя цены достаточно высокие, образование в этих странах считается одним из лучших в Европе. Можно выбрать обучение на английском или бесплатно выучить местный язык.
Стоимость обучения в Канаде составляет 15 000-35 000 канадских долларов в год. Есть стипендии для иностранцев, однако в стране высокая конкуренция для их получения.
Канада является популярным выбором среди тех, кто планирует дальнейшую иммиграцию.
При планировании поступления на обучение за границу нужно учесть дополнительные расходы:
При написании материала использовались источники: Visit Ukraine, данные Статистического управления Австрии, "Смотри шире".
Ранее РБК-Украина рассказывало о пяти самых перспективных странах для украинских студентов в 2025 году - Нидерландах, Польше, Ирландии, Великобритании и США. Эти страны сочетают качественное образование, международные возможности и шансы на дальнейшее трудоустройство. В фокусе - англоязычные программы, инновации, стажировки в топ-компаниях и перспективы для жизни после вуза.
Также мы рассказывали, что Польша ввела новые правила для иностранных студентов: теперь для получения студенческой визы нужно знать язык обучения на уровне B2. Также ограничена доля иностранцев в вузах (до 50%), введен электронный реестр студентов и обязательное информирование консула, если студент не начал обучение. Закон уже вступил в силу, его цель - борьба со злоупотреблениями визами и контроль миграции.
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