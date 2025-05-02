Навчання в Білорусі з російською армією: прикордонники відповіли, чи є загроза

Демченко наголосив, що Україна поки що не фіксує будь-якого угруповання ворожих військ або його формування на території Білорусі поблизу кордону. Але загроза залишається.

"Водночас ті навчання, які анонсували Білорусь і Росія, які відбудуться, зокрема, на території Білорусі та до яких можуть бути долучені підрозділи російської армії, - це ризик для України і в цей період загроза зростатиме", - додав він.

За словами речника ДПСУ, українські воїни уважно стежать за ситуацією на території Білорусі, а також за переміщенням ворожих військ.

"Наше завдання - нарощувати оборонні спроможності та відслідковувати ситуацію безпосередньо на кордоні з Білоруссю і вглиб території цієї країни, особливо якщо туди будуть переміщатися російські підрозділи", - розповів Демченко.