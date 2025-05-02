Учения в Беларуси с российской армией: пограничники ответили, есть ли угроза

Демченко подчеркнул, что Украина пока не фиксирует какой-либо группировки вражеских войск или ее формирования на территории Беларуси вблизи границы. Но угроза остается.

"В то же время те учения, которые анонсировали Беларусь и Россия, которые состоятся, в частности на территории Беларуси и к которым могут быть приобщены подразделения российской армии, - это риск для Украины и в этот период угроза будет расти", - добавил он.

По словам спикера ГПСУ, украинские воины внимательно следят за ситуацией на территории Беларуси, а также за перемещением вражеских войск.

"Наша задача - наращивать оборонные возможности и отслеживать ситуацию непосредственно по границе с Беларусью и вглубь территории этой страны, особенно если туда будут перемещаться российские подразделения", - рассказал Демченко.