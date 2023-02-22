Для навчань із Китаєм. Фрегат РФ із гіперзвуковими ракетами "Циркон" прибув до ПАР

Флагманський фрегат РФ "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" на борту прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для участі в спільних навчаннях з Китаєм та ПАР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Військовий корабель з ракетами "Циркон", які мають дальність 900 км і можуть рухатися зі швидкістю, що у кілька разів перевищує швидкість звуку, вийшов з російського порту 4 січня. Наприкінці січня корабель провів учбові стрільби у західній частині Атлантичного океану.

Початок навчань збігається з датою російського вторгнення в Україну. Корабель прибув Річардс-Бей, "виконуючи завдання далекого плавання".

Нагадаємо, влітку 2022 року Путін заявив про намір озброїти російський флот новими ракетними комплексами, він оголосив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає".

Після цього восени стало відомо, що Міноборони Росії замовило додаткову партію гіперзвукових ракет.

Також ми писали, що РФ відправила свій фрегат, оснащений гіперзвуковими ракетами "Циркон", у похід до океанів. На кораблі також розмістили "Калібри".

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