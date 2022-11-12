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Міноборони Росії замовило додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет, - ЗМІ

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Москва, Субота 12 листопада 2022 12:03
Міноборони Росії замовило додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет, - ЗМІ Фото: Міноборони Росії замовило додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет (кадр відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російське Міноборони підписало додатковий контракт на виробництво партії гіперзвукових ракет "Циркон". Мова йде про кілька десятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

"Російське військове відомство замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон", - пише видання, посилаючись на джерело.

Вказано, що в додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет і замовлення нібито мають виконати 2023 році.

При цьому офіційних заяв від російського Міноборони щодо замовлення ракет "Циркон" не було.

Що відомо про "Циркони"

Нагадаємо, цього літа російський диктатор Володимир Путін надумав озброїти флот новими ракетними комплексами, він заявив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає".

До цього Путін оголосив про створення нового гіперзвукової зброї у 2018 році, заявивши, що воно здатне вразити практично будь-яку точку світу і ухилитися від протиракетного щита, побудованого США.

Відомо, що гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).

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