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Для учений с Китаем. Фрегат РФ с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" прибыл в ЮАР

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Среда 22 февраля 2023 07:46
Для учений с Китаем. Фрегат РФ с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" прибыл в ЮАР Фото: фрегат РФ с гиперзвуковыми ракетами прибыл в ЮАР (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Флагманский фрегат РФ "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" на борту прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бей для участия в совместных учениях с Китаем и ЮАР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начало учений совпадает с первой годовщиной российского вторжения в Украину. Корабль прибыл в Ричардс-Бей, "выполняя задачи дальнего плавания".

Военный корабль с ракетами "Циркон", которые имеют дальность 900 км и могут двигаться со скоростью, в несколько раз превышающую скорость звука, вышел с российского порта 4 января. В конце января корабль провел учебные стрельбы в западной части Атлантического океана.

Напомним, летом 2022 года Путин заявил о намерении вооружить российский флот новыми ракетными комплексами, он объявил о поставках комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым, якобы, "аналогов нет".

После чего осенью стало известно, что Минобороны России заказало дополнительную партию гиперзвуковых ракет.

Также мы писали, что РФ отправила свой фрегат, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в поход океанами. На корабле также разместили "Калибры".

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