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Навчальний центр ЗАЕС третій раз за рік атакував безпілотник, - МАГАТЕ

Фото: навчальний центр ЗАЕС атакував безпілотник (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Безпілотник атакував навчально-тренувальний центр на Запорізькій АЕС. Це вже третя атака на центр цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Як зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, команда спостерігачів повідомила про автоматні черги, збіглися з ймовірною атакою безпілотника на навчальний центр.

В МАГАТЕ звернули увагу, що навчальний центр вже втретє цього року став мішенню безпілотників.

Запорізька АЕС повідомила команді МАГАТЕ, що дрон врізався у дах навчального центру, не спричинивши жодних жертв чи значних пошкоджень. Наразі невідомо, чи дрон безпосередньо врізався у будівлю, чи він упав на споруду після збиття.

Команда МАГАТЕ звернулася з проханням про дозвіл відвідати навчальний центр, оскільки вона мала змогу зробити це після попереднього подібного інциденту в квітні, однак цього разу дозволу поки не надали.

"Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, забагато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не лише ЗАЕС. Це має негайно припинитися", - заявив Гроссі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Україні та Європі. ЗАЕС з 4 березня 2022 року перебуває під російською окупацією. Загарбники замінували частину території станції, а також розмістили там своїх військових.

Крім того, росіяни неодноразово вчиняли провокації на території ЗАЕС. Станція неодноразово перебувала на межі блекауту.

Також РФ незаконно утримує 13 атомників Запорізької АЕС. З них семеро вже "засуджені" за вигаданими обвинуваченнями, троє перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків, а доля ще трьох залишається невідомою - їх вважають зниклими безвісти.

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