Учебный центр ЗАЭС третий раз за год атаковал беспилотник, - МАГАТЭ

Беспилотник атаковал учебно-тренировочный центр на Запорожской АЭС. Это уже третья атака на центр в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда наблюдателей сообщила об автоматных очередях, совпавших с вероятной атакой беспилотника на учебный центр.
В МАГАТЭ обратили внимание, что учебный центр уже третий раз в этом году стал мишенью беспилотников.
Запорожская АЭС сообщила команде МАГАТЭ, что дрон врезался в крышу учебного центра, не вызвав никаких жертв или значительных повреждений. Пока неизвестно, дрон непосредственно врезался в здание, или он упал на сооружение после сбивания.
Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой о разрешении посетить учебный центр, поскольку она могла сделать это после предыдущего подобного инцидента в апреле, однако на этот раз разрешения пока не предоставили.
"Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большое беспокойство, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря, слишком много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только ЗАЭС. Это должно немедленно прекратиться", - заявил Гросси.
Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Украине и Европе. ЗАЭС с 4 марта 2022 года находится под российской оккупацией. Захватчики заминировали часть территории станции, а также разместили там своих военных.
Кроме того, россияне неоднократно совершали провокации на территории ЗАЭС. Станция неоднократно находилась на грани блэкаута.
Также РФ незаконно удерживает 13 атомщиков Запорожской АЭС. Из них семеро уже "осуждены" по вымышленным обвинениям, трое находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров, а судьба еще трех остается неизвестной - их считают пропавшими без вести.
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