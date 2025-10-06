Навчальні центри ЗСУ переносять углиб України через дронові та ракетні загрози, - Сирський

"Провів традиційну щомісячну нараду з питань підготовки наших воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів", - розповів Сирський.

За його словами, за останній рік було виконано значну організаційну роботу для того, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок. Зокрема, тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни.

"Водночас, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання – забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", - повідомив він.

Зокрема, відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах та оптимізації їхньої організаційної структури.

"Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування НЦ в зимовий період. Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів", - підкреслив він.