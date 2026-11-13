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"Наважилась перевірити США та Європу". У Фінляндії пояснили мету вимог Росії до НАТО

22:52 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Наважилась перевірити США та Європу". У Фінляндії пояснили мету вимог Росії до НАТО Фото: Антті Хяккянен (Getty Images)
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Вимоги Росії щодо скорочення присутності НАТО на східному кордоні є спробою перевірити "гнучкість США та Європи".

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Росія хоче, щоб європейські країни-члени НАТО обмежили свої власні операції в інтересах Росії, а такі речі не підлягають обговоренню", - підкреслив Хяккянен.

За його словами, подібні пропозиції є "абсолютно обурливими". Він зауважив, що країна-агресорка про це знає.

Фінський міністр додав, що Москва зараз не налаштована серйозно на мирні переговори, а натомість розширює свої вимоги, намагаючись змінити архітектуру європейської безпеки на власну користь.

"Останніми днями Росія явно наважилася перевірити США та Європу на предмет їхньої гнучкості", - підкреслив Хяккянен.

Психологічна стратегія Кремля

Фінський очільник оборонного відомства наголосив, що західні політики мають усвідомити реальний характер дій Москви.

За його словами, це частина довгострокової психологічної стратегії, яка реалізується десятиліттями задля створення невигідних умов для союзників України.

Що передувало

Нагадаємо, Bild повідомило, що Росія для завершення війни в Україні вимагає виходу Фінляндії з НАТО та відмови від розміщення баз Альянсу в країнах Балтії.

За інформацією видання, такі жорсткі умови представники РФ висунули під час неофіційних переговорів щодо війни в Україні. Їх також представили європейцям під час переговорів в Абу-Дабі.

Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков спростував цю інформацію. Він заявив, що йому про це нічого не відомо, і додав, що "такі умови не висувалися".

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НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Фінляндія
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