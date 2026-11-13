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"Решилась проверить США и Европу". В Финляндии объяснили цель требований России к НАТО

22:52 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Решилась проверить США и Европу". В Финляндии объяснили цель требований России к НАТО Фото: Антти Хяккянен (Getty Images)
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Требования России по сокращению присутствия НАТО на восточной границе являются попыткой проверить "гибкость США и Европы".

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Россия хочет, чтобы европейские страны-члены НАТО ограничили свои операции в интересах России, а такие вещи не подлежат обсуждению", - подчеркнул Хяккянен.

По его словам, подобные предложения "абсолютно возмутительны". Он отметил, что страна-агрессор об этом знает.

Финский министр добавил, что Москва сейчас не настроена серьезно на мирные переговоры, а расширяет свои требования, пытаясь изменить архитектуру европейской безопасности в собственную пользу.

"В последние дни Россия явно решилась проверить США и Европу на предмет их гибкости", - подчеркнул Хяккянен.

Психологическая стратегия Кремля

Финский глава оборонного ведомства подчеркнул, что западные политики должны осознать реальный характер действий Москвы.

По его словам, это часть долгосрочной психологической стратегии, реализуемой десятилетиями для создания невыгодных условий для союзников Украины.

Что предшествовало

Напомним, Bild сообщило, что Россия для завершения войны в Украине требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от размещения баз Альянса в странах Балтии.

По информации издания, такие жесткие условия представители РФ выдвинули во время неофициальных переговоров по войне в Украине. Их также представили европейцам в ходе переговоров в Абу-Даби.

В то же время спикер российского диктатора Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что ему об этом ничего не известно, и добавил, что "такие условия не выдвигались".

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