Навантаження на мережу зросло: "Укренерго" просить змістити час роботи потужних приладів

Ілюстративне фото: "Укренерго" просить змістити час роботи потужних приладів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні останніми днями зростає споживання електроенергії. Сьогодні громадян просять змістити час використання потужними приладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В "Укренерго" заважили, що станом на 09:30 понеділка, 22 вересня, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. А вчора, 21 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі - 14 вересня. Причина - відчутне підвищення температури повітря у більшості регіонів, порівняно із ситуацією тиждень тому.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - просять в "Укренерго".

 

Раніше ми писали про те, що у Херсоні зранку 20 вересня зафіксували перебої зі світлом.

"Часткові перебої зі світлом у місті. Причини з’ясовуємо", - заявив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Окрім цього проблеми тиждень тому зі світлом були у Сумах. Там після удару росіян блекаут накрив частину міста.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія може відновити масовані удари по українській енергетиці, а Путін уже готує для цього інформаційне прикриття.

