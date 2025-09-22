Навантаження на мережу зросло: "Укренерго" просить змістити час роботи потужних приладів

В Україні останніми днями зростає споживання електроенергії. Сьогодні громадян просять змістити час використання потужними приладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
В "Укренерго" заважили, що станом на 09:30 понеділка, 22 вересня, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. А вчора, 21 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.
Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі - 14 вересня. Причина - відчутне підвищення температури повітря у більшості регіонів, порівняно із ситуацією тиждень тому.
"Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - просять в "Укренерго".
