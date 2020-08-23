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Навальный в Германии находится в качестве "гостя канцлера"

Автор: Максим Зайченко

Из-за этого клинику охраняет полиция

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике "Шарите", был доставлен в Германию официально в статусе "гостя канцлера". Сейчас клиника под круглосуточной охраной.

Об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на МВД ФРГ.

По его информации, именно это позволяет обеспечивать круглосуточную полицейскую охрану Навальному в германской столице.

При этом, как отметил Тео Коль, руководитель бюро ZDF в Берлине, "речь не идет о политическом сигнале" Москве, но просто является "бюрократической хитростью", которая дает властям ФРГ возможность охранять политика.

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"То, что он не является представителем государственных властей, здесь не играет никакой роли", - отметил телеканал.

Напомним, ранее сообщалось, что возле клиники, где лечат Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек

Также РБК-Украина писало, что после перелета состояние Навального остается стабильным.

Отметим, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. После его транспортировали в Германию.

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