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В Берлине взяли под охрану клинику, где лечат Навального

Берлин , Воскресенье 23 августа 2020 11:26
В Берлине взяли под охрану клинику, где лечат Навального
Фото: полиция Германии (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Клиника взята под круглосуточную охрану

В воскресенье, 23 августа, полиция Берлина (Германия) взяла под круглосуточную охрану больницу Charite, где лечат российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее его транспортировали из России с подозрением на отравление.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, возле клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Накануне еще задолго до того, как машина скорой помощи с Навальным подъехала к Charite, полиция попросила журналистов покинуть территорию клиники, всех сотрудников СМИ вывели за шлагбаум.

Отметим, ранее в анализах Навального врачи обнаружили алкоголь и кофеин: также на его одежде и руках обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, который используется в промышленной химии.

Ранее сообщалось, что после перелета состояние Навального остается стабильным.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. После его транспортировали в Германию.

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