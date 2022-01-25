Навального внесли в российский список террористов и экстремистов

Российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает тюремный срок, внесли в список террористов и экстремистов. Все его банковские счета будут заморожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Сообщается, что сегодня в реестре Росфинмониторинга появилась запись о том, что Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства фигурантов этого списка и приостанавливают их обслуживание.

Также сообщается, что кроме Навального в список попали его ближайшие сторонники Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.