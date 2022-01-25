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Навального внесли в российский список террористов и экстремистов

Автор: Юлия Бойко

Российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает тюремный срок, внесли в список террористов и экстремистов. Все его банковские счета будут заморожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что сегодня в реестре Росфинмониторинга появилась запись о том, что Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства фигурантов этого списка и приостанавливают их обслуживание.

Также сообщается, что кроме Навального в список попали его ближайшие сторонники Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.

Напомним, в сентябре 2021 года на Навального завели очередное уголовное дело. На этот раз его подозревают в создании экстремистского сообщества.

Навальный уже год как находится в тюрьме по давнему делу о мошенничестве. Ему изменили срок с условного на реальный после того, как он вернулся в Россию из Германии, где лечился от последствий химического отравления в августе 2020 года.

Тогда во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, после чего впал в кому. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления. Но спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили отравление веществом типа "Новичок".

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Российская ФедерацияНавальный