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В России открыли новое дело против Навального: что известно

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Москва, Вторник 28 сентября 2021 15:00
В России открыли новое дело против Навального: что известно Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Анастасия Рокитна

В России открыли новое дело против российского оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По делу проходят также Леонид Волков и Иван Жданов. Соболь, Албуров, Шаведдинов стали обвиняемыми по делу об участии в экстремистском сообществе.

Отметим, Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления.

Симоновский суд в начале февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционер должен выйти на свободу в конце июля - начале августа 2023 года. Сейчас Навальный является фигурантом еще трех уголовных дел.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Навального приговорили не по политическим мотивам.

Отметим, США ввели санкции против России из-за ситуации с Навальным.

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