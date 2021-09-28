В России открыли новое дело против Навального: что известно

В России открыли новое дело против российского оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

По делу проходят также Леонид Волков и Иван Жданов. Соболь, Албуров, Шаведдинов стали обвиняемыми по делу об участии в экстремистском сообществе.

Отметим, Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления.

Симоновский суд в начале февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционер должен выйти на свободу в конце июля - начале августа 2023 года. Сейчас Навальный является фигурантом еще трех уголовных дел.