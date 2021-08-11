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Курс доллара вырос после достижения годового минимума

Новина українською →
Украина, Среда 11 августа 2021 16:02
Курс доллара вырос после достижения годового минимума Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,80 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 26,8042 гривен за 1 доллар (+0,0485 грн). При этом курс доллара на 11 августа составляет 26,7557 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос после достижения годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума более чем за год.

Курс доллара вырос после достижения годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке до 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,37 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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