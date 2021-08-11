Курс доллара вырос после достижения годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,80 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 26,8042 гривен за 1 доллар (+0,0485 грн). При этом курс доллара на 11 августа составляет 26,7557 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума более чем за год. Скриншот (bank.gov.ua)