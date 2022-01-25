Навального внесли до російського списку терористів і екстремістів

Російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває тюремний термін, внесли до списку терористів і екстремістів. Всі його банківські рахунки будуть заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

Повідомляється, що сьогодні в реєстрі Росфінмоніторингу з'явився запис про те, що Навальний включений до переліку організацій і фізосіб, причетних до тероризму і екстремістської діяльності.

Згідно з російським законодавством, банки заморожують кошти фігурантів цього списку і припиняють їх обслуговування.

Також повідомляється, що крім Навального в список потрапили його найближчі прихильники Любов Соболь, юрист В'ячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Руслан Шаведдінов.