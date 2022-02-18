Науседа о войсках РФ возле Украины: нужны Путину для лучшей позиции на переговорах с Западом

Президент Литвы Гинатас Науседа назвал причину скопления войск РФ возле Украины. По его словам, они нужны президенту РФ Владимиру Путину для лучшей позиции на переговорах с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Delfi .

"Я вижу концентрацию сил, и обе альтернативы открыты. Вероятно, это является причиной или основанием для того, чтобы Владимир Путин получил лучшую, более сильную позицию на переговорах, чтобы поддерживать диалог с Западом", - сказал он.

Президент Литвы заявил, что Россия, сосредоточившая свои силы вблизи Украины, стремится сохранить открытыми позиции как военного давления, так и дипломатического диалога.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по вопросам "гарантий безопасности".

Отметим, МИД Российской Федерации опубликовало свою реакцию на ответ США по так называемым "гарантиям безопасности".