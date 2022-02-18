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Науседа про війська РФ біля України: потрібні Путіну для кращої позиції на переговорах із Заходом

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Литви Гінатас Науседа назвав причину скупчення військ РФ біля України. За його словами, вони потрібні президенту РФ Володимиру Путіну для кращої позиції на переговорах із Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Президент Литви заявив, що Росія, яка зосередила свої сили поблизу України, прагне зберегти відкритими позиції як військового тиску, так і дипломатичного діалогу.

"Я бачу концентрацію сил, і обидві альтернативи відкриті. Ймовірно, це є причиною або підставою для того, щоб Володимир Путін отримав кращу, сильнішу позицію на переговорах, щоб підтримувати діалог із Заходом", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва і Вашингтон поки мало просуваються з питань "гарантій безпеки".

Зазначимо, МЗС Російської Федерації опублікувало свою реакцію на відповідь США по так званим "гарантіям безпеки".

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