ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лавров о "гарантиях безопасности": "понятия" должны соблюдаться на международном уровне

Новина українською →
Москва, Пятница 18 февраля 2022 13:34
Лавров о "гарантиях безопасности": "понятия" должны соблюдаться на международном уровне Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (GerryImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по вопросам "гарантий безопасности". По его словам, нельзя договариваться всерьез по прикладным вопросам, если стороны не решили концептуально-политическую основу взаимодействия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его словам в интервью RT.

По его словам, РФ будет и дальше настаивать на том, чтобы НАТО и их союзники письменно обязались соблюдать "гарантии безопасности". Лавров объяснил важность договора фразой "пацан сказал - пацан сделал".

"Будем добиваться, чтобы все было честно... По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - отметил он.

Напомним, МИД Российской Федерации опубликовало свою реакцию на ответ США по так называемым "гарантиям безопасности".

Ранее президент США Джо Байден говорил о готовности зафиксировать договоренности с Россией в письменном виде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лавров Российская Федерация НАТО
NEWS
Боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста
Боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти