Лавров о "гарантиях безопасности": "понятия" должны соблюдаться на международном уровне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон пока мало продвигаются по вопросам "гарантий безопасности". По его словам, нельзя договариваться всерьез по прикладным вопросам, если стороны не решили концептуально-политическую основу взаимодействия.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его словам в интервью RT .

По его словам, РФ будет и дальше настаивать на том, чтобы НАТО и их союзники письменно обязались соблюдать "гарантии безопасности". Лавров объяснил важность договора фразой "пацан сказал - пацан сделал".

"Будем добиваться, чтобы все было честно... По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - отметил он.