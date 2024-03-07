Науседа позбавив громадянства Литви балерину Лієпу за підтримку війни проти України

Президент Гітанас Науседа позбавив литовського громадянства балерину Ілзе Лієпу, яка проживає в Росії. Вона висловила свою підтримку диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявив прессекретар президента Рідас Ясюлёніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Зазначається, що Науседа позбавив наданого як виняток литовського громадянства балерину Ілзе Лієпу, яка мешкає в Росії, і бізнесмена, колишнього співробітника КДБ Юрія Кудімова.

Комісія з питань громадянства в лютому запропонувала президенту позбавити цих осіб громадянства Литви.

Ініціатива позбавити балерину громадянства виникла після того, як Лієпа, яка має литовське і російське громадянство, в інтерв'ю російським ЗМІ засудила поведінку країн Балтії і висловила підтримку війні Володимира Путіна проти України.

У Литві вже позбавляли громадянства за зв'язки з Росією

Фігуристку Маргариту Дроб'язко у вересні позбавили литовського громадянства. Причиною цього стали її зв'язки з Росією.

До цього комісія з питань громадянства рекомендувала президенту позбавити Дроб'язко громадянства.