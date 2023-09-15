Науседа позбавив фігуристку громадянства Литви за її зв'язки з представниками Кремля
Литовську фігуристку Маргариту Дроб'язко сьогодні, 15 вересня, позбавили громадянства. Причиною цього стали її зв'язки з Росією.
Про це заявив радник президента Литви Рідас Ясюленіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Президент Гітанас Науседа підписав декрет, яким скасував литовське громадянство, надане фігуристці Маргариті Дроб'язко як виняток.
"Так, президент сьогодні підписав декрет", - підтвердив радник президента Рідас Ясюленіс.
Раніше повідомлялося, що 14 вересня Комісія з питань громадянства рекомендувала президенту позбавити Дроб'язко громадянства.
Хто така Дроб'язко і як вона пов'язана з Кремлем
У серпні минулого року президента Литви Гітанас Науседа заявляв, що його країна може ініціювати внесення змін до законів, щоб позбавляти набутого громадянства за очорнення імені країни.
Дроб'язко є фігуристкою і навіть після початку війни в Україні, вона виступає у РФ і тісно пов'язана з кремлівською верхівкою.
У червні представники парламенту Литви звернулися до Міністерства внутрішніх справ щодо питання позбавлення громадянства.
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