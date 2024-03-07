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Науседа лишил гражданства Литвы балерину Лиепу за поддержку войны против Украины

Литва, Четверг 07 марта 2024 15:45
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Науседа лишил гражданства Литвы балерину Лиепу за поддержку войны против Украины Архивное фото: Илзе Лиепа (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Гитанас Науседа лишил литовского гражданства балерину Илзе Лиепу, которая проживает в России. Она выразила свою поддержку диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Отмечается, что Науседа лишил предоставленного в порядке исключения литовского гражданства балерину Илзе Лиепу, которая живет в России, и бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова.

Комиссия по вопросам гражданства в феврале предложила президенту лишить этих лиц гражданства Литвы.

Инициатива лишить балерину гражданства возникла после того, как Лиепа, которая имеет литовское и российское гражданство, в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку войне Владимира Путина против Украины.

В Литве уже лишали гражданства за связи с Россией

Фигуристку Маргариту Дробязко в сентябре лишили литовского гражданства. Причиной этого стали ее связи с Россией.

До этого комиссия по вопросам гражданства рекомендовала президенту лишить Дробязко гражданства.

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