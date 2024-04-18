Науседа: подвійні стандарти в допомозі Україні та Ізраїлю є неприйнятними

"Неприйнятно, що ми, як ви правильно сказали, застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України", - заявив Науседа під час розмови з журналістами.

Він зауважив, що якщо союзники стоять за демократичні цінності, вони не повинні підраховувати скільки допомоги надати одним, а скільки іншим.

"Зрештою, наша нездатність доставити зброю і, перш за все, системи протиповітряної оборони коштує життя кожного дня... Я переконаний, що ми втрачаємо увагу до України", - додав президент Литви.

Що передувало

Під час нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль, Сполучені Штати Америки (США), а також Британія брали участь в захисті неба.

Пізніше голова Міністерства закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що його країна не може збивати БпЛА над Україною, оскільки це спровокує ризик ескалації та широкомасштабної війни на континенті.

Зокрема у Державному департаменті США також пояснили, чому не планують допомагати Україні у відбитті масованих обстрілів Росії.