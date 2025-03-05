Науседа допустив, що ставлення Трампа до України покращиться найближчим часом
Ставлення президента США Дональда Трампа до України може покращитися вже найближчим часом. Між Україною та США тривають інтенсивні контакти.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський "робить усе можливе", щоб відкинути емоції після сварки з президентом США Дональдом Трампом.
За словами президента Литви, глава української держави "дуже конструктивно" працює з владою США.
"Це підтверджується не тільки листом (Зеленського до Трампа - ред.), а й дуже інтенсивними контактами - не обов'язково на рівні президента, а й з іншими чиновниками адміністрації США, - які змушують мене вірити, що ставлення команди президента Дональда Трампа до України зміниться на краще найближчим часом", - додав Науседа.
Сварка Трампа і Зеленського
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого, відвідував Вашингтон. Він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Під час спілкування з журналістами між лідерами почалася суперечка. Трамп зробив кілька різких заяв на адресу Зеленського і стверджував, що без допомоги США Україна "не протримається і двох тижнів".
Через сварку між Зеленським і Трампом їхня зустріч закінчилася достроково. Уже вчора, 4 березня, стало відомо, що США припинили надання Україні військової допомоги.
При цьому сьогодні, 5 березня, виявилося, що Україна перестала отримувати розвідувальні дані від США.
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