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Науседа допустил, что отношение Трампа к Украине улучшится в ближайшее время

Среда 05 марта 2025 17:30
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Науседа допустил, что отношение Трампа к Украине улучшится в ближайшее время Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Отношение президента США Дональда Трампа к Украине может улучшиться уже в ближайшее время. Между Украиной и США продолжаются интенсивные контакты.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "делает все возможное", чтобы отбросить эмоции после ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

По словам президента Литвы, глава украинского государства "очень конструктивно" работает с властями США.

"Это подтверждается не только письмом (Зеленского к Трампу - ред.), но и очень интенсивными контактами - не обязательно на уровне президента, но и с другими чиновниками администрации США, - которые заставляют меня верить, что отношение команды президента Дональда Трампа к Украине изменится к лучшему в ближайшее время", - добавил Науседа.

Ссора Трампа и Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля, посещал Вашингтон. Он встречался с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Во время общения с журналистами между лидерами начался спор. Трамп сделал несколько резких заявлений в адрес Зеленского и утверждал, что без помощи США Украина "не продержится и двух недель".

По причине ссоры между Зеленским и Трампом их встреча закончилась досрочно. Уже вчера, 4 марта, стало известно, что США прекратили предоставление Украине военной помощи.

При этом сегодня, 5 марта, обнаружилось, что Украина перестала получать разведывательные данные от США.

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