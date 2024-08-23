Науковці визначили 5 "сценаріїв" адаптації до зміни клімату: що загрожує людству

Адаптація до нових умов існування на тлі глобального потепління та інших кліматичних викликів потребує зусиль від кожної людини, компанії та уряду. При цьому на потенційні "сценарії" розвитку подій впливають геофізичні, біологічні, поведінкові (демографічні) та економічні чинники.
РБК-Україна розповідає, які саме фактори можуть впливати на адаптацію людства до кліматичних змін, а також які "сценарії" виокремили нещодавно дослідники.
На тлі суттєвих кліматичних змін, які фіксують нині науковці з різних куточків світу, команда дослідницького проекту Blue Shift від міжнародної компанії Arthur D. Little (ADL) підготувала звіт, в якому визначила 11 основних факторів, що можуть впливати на адаптацію людства до нових умов.
До геофізичних факторів дослідники віднесли:
До біологічних факторів потрапили:
Серед поведінкових або демографічних факторів були згадані:
До економічних факторів експерти віднесли:
Основні фактори адаптації до зміни клімату (інфографіка: adlittle.com)
Ґрунтуючись на цих геофізичних, біологічних, поведінкових (демографічних) і економічних факторах, дослідники оцінили найбільш імовірний розвиток подій та шляхи потенційної декарбонізації планети (комплексу заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату й обмеження масштабів, темпів і наслідків глобального потепління).
Крім того, експерти визначили п'ять потенційних "сценаріїв" - як саме людство може адаптуватися до змін клімату.
На думку дослідників, яким би не було майбутнє людства на тлі кліматичних змін, готуватися до нього потрібно вже зараз. Причому свій внесок в адаптацію повинні зробити не лише представники влади, але й бізнесу.
В ADL зауважили, що в реальності компанії часто стикаються з різноманітними перешкодами в реалізації власних ініціатив. Частково це пов'язано з браком знань - як найкраще діяти за тих чи інших умов (хоча великі корпорації не схильні це визнавати).
З огляду на це вчені рекомендують представникам бізнесу
"Стикаючись із майбутнім вибором технологій, керівникам часто доводиться вирішувати три проблеми: складність, швидкість і пізнання... Адаптація до зміни клімату нічим не відрізняється. Це складно, оскільки кліматичні впливи є локальними, багатофакторними та дуже мінливими... Моделюючи потенційні сценарії, ми прагнемо подолати цю складність, надаючи генеральним директорам чіткі орієнтири щодо потенційних технологій, які вимагатимуть адаптації", - пояснив очільник Blue Shift Альберт Мейге.
В цілому ж експерти виокремили п'ять основних "сценаріїв" адаптації бізнесу та людства до зміни клімату:
П'ять прогнозів дослідників на майбутнє (інфографіка: adlittle.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені виявили новий цікавий "інструмент", який допоможе в боротьбі з кліматичними змінами.
Читайте також, як харчування людей "вбиває" клімат.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Blue Shift, Arthur Little, Consultancy.eu, Wikipedia.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.