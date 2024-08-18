На межі переломного моменту. Вчені зробили гучну заяву щодо глобальних змін клімату

Підвищення середньої температури на планеті на 1,5 градуса у порівнянні із доіндустріальним періодом може призвести до незворотних кліматичних змін. Ймовірність виникнення такого переломного моменту до 2300 року сягає 45%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Science Alert .

Чим загрожує підвищення температури на планеті

Торік вперше всі 365 днів у році перевищили на 1 градус температуру доіндустріального рівня. Якщо глобальне потепління перевершить позначку в 1,5 градуса, встановлену Паризькою угодою, це може спровокувати незворотні зміни клімату.

Деякі експерти вважають, що у найближчі кілька років температура перевищить цю позначку, інші стверджують, що переломний момент ми уже пройшли багато років тому.

Кліматологи Тесса Мьоллер і Анніка Ернест Хегнер з Потсдамського університету в Німеччині провели нове дослідження, яке опублікували у Nature Communications. Воно показує чотири можливі точки "неповернення" - коли частини кліматичної системи досягають критичного порогу, що призводить до ще більш серйозних і швидких змін клімату.

До них належать:

колапс основної системи течій Атлантичного океану

зміни у тропічних лісах Амазонки

танення льодовикового щита Гренландії

танення льодовикового щита Західної Антарктики

Нещодавно експерти попередили, що система течій Атлантичного океану може зазнати колапсу вже у 2050 році. А крижаний покрив Гренландії, що тане, дуже близький до досягнення точки неповернення, якщо цього ще не сталося.

Біосферні системи, такі як тропічний ліс Амазонки, також можуть катастрофічно змінити кліматичну систему. Деякі вчені вважають, що тропічні ліси вже викидають більше вуглецю, ніж поглинають, сприяючи глобальному потеплінню, а не пом’якшуючи його.

Імовірність перевищення лише одного з цих порогів визначається як переломний момент.

Аномальне танення льодовикового щита Західної Антарктики призведе до аномальних змін на всій планеті (фото: Freepik)

"Ми виявили, що ризик переломного моменту до 2300 року зростає з кожним додатковим перевищенням температури на 0,1 градуса вище 1,5 градуса і значно прискорюється для пікового потепління вище 2,0 градусів", - кажуть автори дослідження.

Хоча ці прогнози стосуються далекого майбутнього, втім, все, що робить людство зараз - визначатиме його подальший курс. Висновки дослідження підкреслюють, наскільки важливо дотримуватися Паризької угоди та підтримувати потепління значно нижче 2 градусів, навіть якщо цільовий показник у 1,5 градуса буде перевищено.

Якщо глобальна температура перевищить порогове значення на 1,5 градуса, навіть тимчасово, дороги назад може не бути.

Коли може настати переломний момент

Мьоллер, Хегнер та їхня команда оцінили загрозу переломного моменту в короткостроковій перспективі (до 2100 року), середньостроковій (до 2300 року) та довгостроковій перспективі (через 50 000 років).

Згідно з поточними темпами потепління у світі, моделі вчених показують, що до 2300 року ризик настання переломного моменту може сягнути 45%, а в довгостроковій перспективі він зросте до 76%.

Хоча автори визнають наявність "значної невизначеності" в поточних кліматичних моделях, залишається вкрай важливим, щоб вчені продовжували намагатися передбачити, що станеться, якщо температура перетне критичну позначку підвищення на 1,5 градуса.

Досягнення чистих нульових викидів парникових газів до 2100 року буде "найважливішим для мінімізації ризику переломного моменту в довгостроковій перспективі", зазначає команда вчених.